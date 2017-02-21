В Авдеевке продолжают ликвидировать последствия обстрелов

По адресу квартал Юбилейный, 8 пострадали три квартиры, по Гагарина, 5 отселили целый подъезд. В этих домах - 9-ти и 5-ти этажных - обвалились плиты перекрытия, есть угроза дальнейшего разрушения.
- Помогать разбирать разбитые бетонные конструкции в город приехала бригада спасателей ГСЧС сводного отряда из Мариуполя. Мы предлагали людям временное жилье в территориальном центре, но они отказались, поехали к родственникам и знакомым. Сейчас ликвидируем последствия обстрела с пятницы. Это прямое попадание из танка. Пока неясно, можно ли восстановить эти квартиры в домах, эксперты должны дать выводы, - рассказал председатель Авдеевской ВГА Павел Малыхин.
Двое молодых людей, пострадавших во время обрушения дома в квартале Юбилейный, 8, получили медицинскую помощь, по состоянию на 20 февраля их уже выписали из больницы.
До ТеБе