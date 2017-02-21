В Авдеевке продолжают ликвидировать последствия обстрелов

В Макеевке из-за обстрелов разрушено два дома

Пострадавшие от взрыва газа в Украинске получат квартиры - ДонОГА

В Авдеевку вернули электричество, город отходит от ночного обстрела

Последствия обстрела Петровского района в ночь на 17 августа (фото)

Информация о разрушениях в Донецке за 9 и 10 августа