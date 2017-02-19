Жители Авдеевки, Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохим снова без света

Авдеевка – со светом, Авдеевский КХЗ запитан по одной линии 110 кВ

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