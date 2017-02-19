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Жители Авдеевки, Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохим снова без света

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Происшествия
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Жители Авдеевки, Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохим снова без света

Вчера в 19:47 по причине активных боевых действий была обесточена единственная высоковольтная линия «Макеевка-АКХЗ-№2» 110 кВ, питающая город Авдеевку, Авдеевский коксохим и Донецкую фильтровальную станцию.

В результате без света и воды остались жители Авдеевки и окружающих населенных пунктов. Вновь обесточены Авдеевский коксохим и Донецкая фильтровальная станция.

Напомним, что линия, с огромными усилиями отремонтированная энергетиками ДТЭК 5 февраля, проработала всего около двух недель и сегодня вновь повреждена обстрелами.

Энергетики ДТЭК приступят к восстановлению повреждений сразу же по получении от военных «зеленого коридора».

Кроме Авдеевки еще 10 населенных пунктов Донецкой области все еще остаются обесточенными по причине боевых действий.


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