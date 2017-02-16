Авдеевка вновь под обстрелом - есть погибший

В результате обстрела жилого сектора Авдеевки со стороны оккупированной территории погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
По словам Аброськина, попадание снарядов случилось в жилом секторе, а именно в 9-ом квартале и по улице Гагарина.
"Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов. Уже есть погибший – мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений", - отметил он.
Как сообщил глава военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире телеканала 112 Украина, есть один раненый мирный житель.
Также есть информация о том, что один человек остается под завалами. В данный момент ведутся работы по разбору завалов.