Авдеевка вновь под обстрелом - есть погибший

Из-под завалов рухнувшего дома в Одессе спасли двух человек

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В Ясиноватой снаряд попал в многоэтажный дом. Погиб мужчина

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