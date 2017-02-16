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Авдеевка вновь под обстрелом - есть погибший

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Происшествия
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Авдеевка вновь под обстрелом - есть погибший

В результате обстрела жилого сектора Авдеевки со стороны оккупированной территории погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По словам Аброськина, попадание снарядов случилось в жилом секторе, а именно в 9-ом квартале и по улице Гагарина.
Авдеевка вновь под обстрелом - есть погибший

"Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов. Уже есть погибший – мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений", - отметил он.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире телеканала 112 Украина, есть один раненый мирный житель.
Также есть информация о том, что один человек остается под завалами. В данный момент ведутся работы по разбору завалов.
Авдеевка вновь под обстрелом - есть погибший


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