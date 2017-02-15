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В Краматорском роддоме умер новорожденный ребенок

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Происшествия
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В Краматорском роддоме умер новорожденный ребенок

14 февраля в дежурную часть Краматорского отдела полиции ГУ ЧП в Донецкой области от 31-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что в роддоме КМУ "Городская больница №1" в результате ненадлежащего исполнения медицинским работником профессиональных обязанностей умер его новорожденный ребенок.

Из объяснений отца умершей девочки, она родилась утром 10 февраля и весь день находилась рядом со своей матерью, однако вечером ребенка забрали врачи и в 23:00 следующего дня она умерла.

По предварительным данным установлено, что смерть ребенка наступила в результате неврологических нарушений и внутриутробной инфекции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Краматорска местная прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.


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