В Краматорском роддоме умер новорожденный ребенок

14 февраля в дежурную часть Краматорского отдела полиции ГУ ЧП в Донецкой области от 31-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что в роддоме КМУ "Городская больница №1" в результате ненадлежащего исполнения медицинским работником профессиональных обязанностей умер его новорожденный ребенок.
Из объяснений отца умершей девочки, она родилась утром 10 февраля и весь день находилась рядом со своей матерью, однако вечером ребенка забрали врачи и в 23:00 следующего дня она умерла.
По предварительным данным установлено, что смерть ребенка наступила в результате неврологических нарушений и внутриутробной инфекции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Краматорска местная прокуратура.
Досудебное расследование продолжается.