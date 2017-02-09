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Гнутово, Талаковка и Сартана обесточены из-за обстрела

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Происшествия
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Гнутово, Талаковка и Сартана обесточены из-за обстрела

В среду, 8 февраля, во время вечернего обстрела окраин Талаковки сепаратисты попали на территорию электроподстанции. В настоящее время остаются обесточенными Гнутово, Талаковка и часть Сартаны.

Специалисты, как сообщают в полиции Донецкой области, уже работают над восстановлением электроснабжения.

- Всего разорвалось около 8 снарядов, 3 из них - в окрестностях Талаковки. Взрывной волной выбиты стекла в частном доме, воронка зафиксирована и вблизи электроподстанции, которая обеспечивала светом три населенных пункта, - говорится в сообщение правоохранителей.

Событие квалифицированы по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


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