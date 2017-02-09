Гнутово, Талаковка и Сартана обесточены из-за обстрела

В среду, 8 февраля, во время вечернего обстрела окраин Талаковки сепаратисты попали на территорию электроподстанции. В настоящее время остаются обесточенными Гнутово, Талаковка и часть Сартаны.
Специалисты, как сообщают в полиции Донецкой области, уже работают над восстановлением электроснабжения.
- Всего разорвалось около 8 снарядов, 3 из них - в окрестностях Талаковки. Взрывной волной выбиты стекла в частном доме, воронка зафиксирована и вблизи электроподстанции, которая обеспечивала светом три населенных пункта, - говорится в сообщение правоохранителей.
Событие квалифицированы по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.