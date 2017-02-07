Под Торецком при обстреле погиб подросток

Пресс-центр штаба АТО опубликовал жуткие последствия обстрела поселка Курдюмовка Донецкой области, в результате которого погиб 15-летний подросток. Как известно, он получил осколочное ранение в сердце и умер по дороге в больницу.
"Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер", – написал ранее начальник регионального управления полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что полицейские и врачи все же отправились к семье, чтобы оказать необходимую помощь.
По информации Аброськина, обстрел Курдюмовки продолжается.