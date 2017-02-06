Женщина и трехлетний мальчик погибли во время пожара в Дружковке

Тела 3-летнего мальчика и 48-летней женщины в воскресенье, 5 февраля, обнаружили спасатели во время тушения пожара квартиры в Дружковке, сообщает До ТеБе.
Как сообщает Дружковское отделение полиции, причиной трагедии в пятиэтажке по улице Энгельса могло стать неосторожное обращение с огнем.
По информации правоохранителей, в квартире жили четверо граждан: хозяин с сожительницей, его племянница и ее 3-летний сын. Взрослые вели антисоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.
- Около 15.00 сожительница хозяина квартиры вместе с 3-летним мальчиком пошла отдыхать в спальню. Дядя с племянницей остались на кухне и продолжили пить. Через некоторое время мужчина почувствовал запах чада - вся комната уже пылала. Мужчина с племянницей пытались потушить возгорание, но поняли, что им это не под силу, и вызвали спасателей, - говорится в сообщении полиции.
Сейчас тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Хозяин квартиры находится в больнице с тяжелым отравлением.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят дальнейшую проверку.