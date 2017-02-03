Жителю Донецкой области грозит 8 лет за хранение наркотиков и боеприпасов

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении жителя Волновахского района Донецкой области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Так, установлено, что в июле 2016 года 45-летний мужчина, находясь в селе Староигнатовка Волновахского района, сорвал дикорастущие кусты растения конопли, которые перенес к месту своего проживания. Дома он их высушил, а после незаконно изготовил из них особо опасное наркотическое средство - каннабис, который в дальнейшем поместил в четыре мешка и стал хранить в сарае.
В декабре во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли указанное наркотическое вещество. Кроме этого, в помещении обвиняемого они нашли боеприпасы, а именно: 5 снарядов к крупнокалиберному оружию, которые, как пояснил задержанный, он нашел.
Обвинительный акт прокуратурой направлен в суд. За совершение указанных правонарушений мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.