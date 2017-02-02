В Марьинке из-за обстрелов закрыли школы

Сегодня, 2 февраля, начиная с 8.30, боевики обстреливают из минометов окрестности прифронтовой Марьинки. По ул. Прокофьева была ранена женщина, на Красноармейской частично разрушено здание.
По информации полиции Донецкой области, боевики открыли огонь в то время, когда дети только пришли в школу. Ученики школы №2, которая находится вблизи линии разграничения, были спущены в укрытие. Предварительно обучение будет возобновлено в понедельник, 6 февраля.
Женщину 1961 года, получившей ранения голени, «скорая» увезла в больницу Курахово.
Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители документируют повреждения и обходят улицы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
До ТеБе