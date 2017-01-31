В Донецке нарушена связь мобильного оператора «Феникс»

По сообщению от пресс-службы «министерства связи» самопровозглашенной ДНР в северной части Донецка, а именно в Киевском районе, где сегодня случился мощный обстрел, наблюдаются проблемы с сотовой связью мобильного оператора «Феникс».
«Обстрелами нарушена работа электроподстанции, питающая вышку мобильного оператора «Феникс» в Киевском районе, в частности сеть оператора отсутствует в микрорайоне «Путиловка», — пояснили в пресс-службе. — Сеть туда поступает от других вышек, но, к сожалению, мощности недостаточно для полноценного пользования услугами оператора, так как они находятся на далеком расстоянии».
В «минсвязи» ДНР заявили, что к обесточенной вышке будет подключен электрогенератор.