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Обесточена последняя линия, питавшая Авдеевский коксохимический завод

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Происшествия
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Обесточена последняя линия, питавшая Авдеевский коксохимический завод

Сегодня в 18:33 в результате непрекращающихся вторые сутки боевых действий в районе города Авдеевки была обесточена линия 110 кВ Макеевка-АКХЗ №2, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.

В результате этого Авдеевский коксохим обесточен полностью. Резервных линий для подключения АКХЗ нет.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой жителей Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселка Красный Партизан, сел Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Энергетики ДТЭК Высоковольтных сетей готовы немедленно приступить к восстановлению линий сразу же после прекращения боев и предоставления военными «зеленого коридора».​


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