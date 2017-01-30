Обесточена последняя линия, питавшая Авдеевский коксохимический завод

Сегодня в 18:33 в результате непрекращающихся вторые сутки боевых действий в районе города Авдеевки была обесточена линия 110 кВ Макеевка-АКХЗ №2, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.
В результате этого Авдеевский коксохим обесточен полностью. Резервных линий для подключения АКХЗ нет.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой жителей Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселка Красный Партизан, сел Крутая Балка и Верхнеторецкое.
Энергетики ДТЭК Высоковольтных сетей готовы немедленно приступить к восстановлению линий сразу же после прекращения боев и предоставления военными «зеленого коридора».