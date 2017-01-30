Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов

Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена. Как сообщил директор КП «Вода Донбасса» Олег Мокрый, работа фильтровальной станции нарушена из-за обстрелов.
«Только что была обесточена фильтровальная станция. Учитывая, что обстрелы в этом районе не прекращались ни на минуту, предполагаем, что в окрестностях могут быть повреждены линии электропередачи», — сказал Мокрый.
По словам директора, сейчас выясняются причины отключения электричества. Работники предприятия переключают подачу воды в Донецк, и другие города, на другие резервные линии водоснабжения.
Выявить место, где произошла авария, на данный момент сложно, в связи с тем, что в этом районе плохая мобильная связь.