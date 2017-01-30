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В Селидово исчезла девочка

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Происшествия
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В Селидово исчезла девочка

Полиция разыскивает 13-летнюю жительницу Селидово, которая ушла из дома после ссоры с родственниками.

Как сообщают в Покровском отделе полиции, Рудь Анастасия Николаевна 22.04.2004 г.р., 28 января после ссоры с матерью ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Мобильного телефона при себе девочка не имеет.
В Селидово исчезла девочка

Приметы: рост 140-145 см, худощавого телосложения, волосы светлые, кудрявые, глаза голубые.

Особые приметы: на правом запястье шрам от ожога кипятком круглой формы размером до 5 см.

Была одета: темно-синий пуховик, джинсы синего цвета, черные кожаные зимние сапоги, шапка розовая с бубном.

Если вам известно местонахождение ребенка, или вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам: 095-344-40-42, 06237-7-20-22, 06237-7-24-66, 102.

До ТеБе


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