Обстрел Макеевки: Погибла женщина и три человека ранены

Утренний обстрел Макеевки унес жизнь мирной жительницы, также было ранено три человека, об этом сообщили в оперативном "командовании" самопровозглашенной ДНР.
Обстрел случился возле городской больницы №5 Червоноговардейского района Макеевки.
«В Червоногвардейском районе Макеевки зафиксировано попадание возле больницы № 5. Одна мирная жительница погибла, еще трое были ранены», — отметили в командовании.
В зоне обстрела оказалась и школа №32, детей во время обстрела спустили в убежище. Известно, что некоторые родители обратились к руководству школы забрать своих детей из школы. Во время обстрела на территории школы никто не пострадал.