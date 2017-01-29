Журналисты российского телеканала попали под обстрел в Макеевке

По сообщению от корреспондента телеканала "НТВ" Данила Левина, съемочная группа попала под обстрел в Макеевке, во время съемки репортажа.
В момент обстрела в жилых кварталах Макеевки находилось большое количество мирных жителей, которым пришлось упасть на землю.
«Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю», — сказал Левин.
На данный момент съемочная группа "НТВ" покинула место обстрела и находится в безопасном месте.