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Журналисты российского телеканала попали под обстрел в Макеевке

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Происшествия
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Журналисты российского телеканала попали под обстрел в Макеевке

По сообщению от корреспондента телеканала "НТВ" Данила Левина, съемочная группа попала под обстрел в Макеевке, во время съемки репортажа.

В момент обстрела в жилых кварталах Макеевки находилось большое количество мирных жителей, которым пришлось упасть на землю.

«Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю», — сказал Левин.

На данный момент съемочная группа "НТВ" покинула место обстрела и находится в безопасном месте.


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