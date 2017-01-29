Донецк из-за обстрелов остался без воды

На протяжении всей ночи и сегодняшнего дня, жители Донецка вздрагивают от мощных залпов орудий. Известно, что случилось прямое попадание в Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию, в результате чего, Донецк остался без воды.
«Сегодня около полудня было прямое попадание в водохранилище Верхнекальмиусской фильтровальной станции», — сказал директор коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.
По словам директора предприятия фильтровальная станция работает в штатном режиме, однако Кировский, Петровский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, частично Ворошиловский и Калининский районы Донецка остались без водоснабжения.
Напомним, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция расположена в Ясиноватой.