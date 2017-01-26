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На митинге в Покровске чуть не избили журналистку

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Происшествия
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На митинге в Покровске чуть не избили журналистку

Сотрудница одного из местных СМИ Покровска обратилась в милицию с заявлением о препятствовании ее журналистской деятельности, пишет До ТеБе.

По данному факту, как сообщает Покровский отдел полиции, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Инцидент произошел 25 января во время проведения митинга на площади Шибанкова в Покровске.

- Журналист одного из местных сайтов обратилась в Покровский отдел полиции с заявлением, что во время санкционированного мирного митинга, который проходил у здания Покровского городского совета, некоторые митингующие препятствовали ее журналистской деятельности, толкаясь и пытаясь вырвать из рук аппаратуру, - сообщают правоохранители.

Митинги в поддержку мэра Покровска Руслана Требушкина начались после нескольких обысков СБУ в кабинетах местных чиновников, которые состоялись в декабре прошлого года.



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