На митинге в Покровске чуть не избили журналистку

Сотрудница одного из местных СМИ Покровска обратилась в милицию с заявлением о препятствовании ее журналистской деятельности, пишет До ТеБе.
По данному факту, как сообщает Покровский отдел полиции, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
Инцидент произошел 25 января во время проведения митинга на площади Шибанкова в Покровске.
- Журналист одного из местных сайтов обратилась в Покровский отдел полиции с заявлением, что во время санкционированного мирного митинга, который проходил у здания Покровского городского совета, некоторые митингующие препятствовали ее журналистской деятельности, толкаясь и пытаясь вырвать из рук аппаратуру, - сообщают правоохранители.
Митинги в поддержку мэра Покровска Руслана Требушкина начались после нескольких обысков СБУ в кабинетах местных чиновников, которые состоялись в декабре прошлого года.