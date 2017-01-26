Под Славянском КрАЗ Нацгвардии протаранил две легковушки

Смертельное ДТП с участием военных. Под Славянском КрАЗ Национальной гвардии выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Водитель одной из машин, которую протаранил грузовик, от полученных травм умер в больнице, второго после оказания помощи, медики отпустили домой, о состоянии военнослужащего ничего не известно. Что стало причиной аварии, выясняют следователи. Очевидцы говорят, что был четвертый автомобиль, который вклинился в военную колону и вынудил гвардейца выехать на встречную полосу.
Пресс-офицер Западного территориального управления Нацгвардии Олег Тихов, на своей странице в социальной сети подтвердил эту версию. Рассказав, что истинный виновник аварии скрылся.
«В течении пятидесяти минут проводились реанимационные мероприятия, но к великому сожалению, они не дали эффекта и больной скончался. Второй пострадавший мужчина, в состоянии удовлетворительном был доставлен бригадой «скорой помощи». Ему было оказана помощь и от продолжения лечения в стационаре, он не нуждался», заявила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.
ТК Донбасс