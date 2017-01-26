Лента новостей

01:50
Поселок Крымское на Луганщине отрезан от цивилизации
01:28
Под Славянском КрАЗ Нацгвардии протаранил две легковушки
01:12
В Покровске полицейские обнаружили больного четырехлетнего ребенка
00:03
Дизайн интерьера в скандинавском стиле
23:28
Венгрия - страна термальных курортов
23:07
Кухонный путеводитель – секреты правильного выбора смесителя для кухни
22:36
Руководство Азовского судоремонтного завода обвиняет силовиков в препятствовании деятельности
21:32
Получить кредит в 2017 году стало проще
20:42
Северодонецк может остаться без водоемов
20:21
Как подобрать для ребенка идеальное детское постельное белье
19:31
Александр Хуг проведет пресс-брифинг в Краматорске
19:28
В ПАСЕ потребуют выборов в Раду на Донбассе
19:20
Обустраиваем детскую игровую зону на территории загородного дома
18:29
Преимущества солнечной энергии в нашем быту
18:01
Украинцы не спешат оформлять отсрочку на оплату ЖКХ
17:57
Власти хотят снова повысить цены на поезда
17:46
Многоэтажки Славянска оснастят бесплатными счетчиками тепла
17:35
Топ-6 аксессуаров для эффективного использования планшета
17:18
Налоговики Донетчины изъяли контрабандные сигареты на 1 миллион
14:51
На Чонгаре построили вышку для вещания на Крым
14:28
Студенты Донетчины приняли участие в областных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины
13:41
История ветерана моды: полет «авиатора»
13:21
В Украину возвращаются морозы
13:15
В Мариуполе подорожает проезд в общественном транспорте
13:02
Тельмановский район оказался под обстрелом, повреждены жилые дома
12:57
В ДНР «национализировали» почти 60 рынков
12:41
В Константиновском медицинском училище открыли музей
12:34
Жители Покровска и Доброполья "подарили" интернет-мошенникам более 20 тысяч гривен
12:27
Ассута клиника
12:23
Меховые жилеты в Киеве на меховом портале meha.kiev.ua
12:18
Общины Северска и Святогорска в шаге от выборов
11:58
Следователями фискальной службы Донетчины в 2016 году обеспечено поступление в бюджет 22 миллионов гривен
01:30
Как проверить законность строительства объекта?
22:33
В Константиновке собаки бросаются на людей
22:19
Как выбрать название для landing page?
20:19
Зачем нужен ортопедический матрас
19:50
Ясиноватую обстреляли из артиллерии
19:39
Аренда ячейки в банке, насколько это безопасно?
18:52
Переоценка земель больше всего коснется сельхозпроизводителей
18:16
Школьников Краматорска снова отправляют на карантин
15:37
В Иловайске проведут газ в частный сектор
15:01
Детская мода - какая она?
14:42
В Великоновоселковском районе провели Библио non-stop
14:36
Школьники Донецкой области участие в мероприятии «Поезд дружбы»
14:28
Какие банки могут уйти с рынка в 2017 году
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Под Славянском КрАЗ Нацгвардии протаранил две легковушки

0
54
Происшествия
0
Под Славянском КрАЗ Нацгвардии протаранил две легковушки

Смертельное ДТП с участием военных. Под Славянском КрАЗ Национальной гвардии выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Водитель одной из машин, которую протаранил грузовик, от полученных травм умер в больнице, второго после оказания помощи, медики отпустили домой, о состоянии военнослужащего ничего не известно. Что стало причиной аварии, выясняют следователи. Очевидцы говорят, что был четвертый автомобиль, который вклинился в военную колону и вынудил гвардейца выехать на встречную полосу.

Пресс-офицер Западного территориального управления Нацгвардии Олег Тихов, на своей странице в социальной сети подтвердил эту версию. Рассказав, что истинный виновник аварии скрылся.

«В течении пятидесяти минут проводились реанимационные мероприятия, но к великому сожалению, они не дали эффекта и больной скончался. Второй пострадавший мужчина, в состоянии удовлетворительном был доставлен бригадой «скорой помощи». Ему было оказана помощь и от продолжения лечения в стационаре, он не нуждался», заявила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.

ТК Донбасс



Обзор новых обувных трендов 2017

Похожие публикации

4-11-2015
В Николаеве БТР протаранил иномарку
1-06-2015
В Донецкой области БМП столкнулась с легковушкой, есть жертвы
15-04-2015
В Мариуполе военный КРАЗ протаранил легковую Шкоду
11-02-2014
Майкон попал в аварию
31-10-2012
Масштабное ДТП в Одессе: Столкнулись 40 автомобилей
20-01-2012
ДТП в Ровно: девять человек погибли по дороге с Крещения

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх