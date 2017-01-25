Тельмановский район оказался под обстрелом, повреждены жилые дома

Сегодня утром, 25 января, был открыт огонь по селу Николаевка, который находится в Тельмановском районе самопровозглашенной ДНР. В результате обстрела было повреждено два жилых дома. Об этом сегодня сообщил «глава администрации» Александр Сурсяков. По его словам огонь велся с украинской стороны.
«В 8:30 утра был обстрел со стороны ВСУ, — сказал он. — Повреждено два дома по улице Криничная. В доме номер 15 повреждена веранда, а в доме номер 17 повреждена крыша».
Известно, что жертв среди мирного населения нет. Все случилось довольно быстро, и люди толком и не поняли, что произошло, рассказал Сурсяков.