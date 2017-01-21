На блокпосту в Донецкой области произошло ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 211 км автодороги «Славянск - Донецк - Мариуполь». Пострадавших в происшествии нет, водитель и пассажиры авто были осмотрены медицинскими работниками на месте, повреждения получило только транспортное средство.
Как сообщает отдел обеспечения дорожного движения УПД полиции в Донецкой области, 60-летний водитель автомобиля «Дэу-Ланос», увидев автомобиль, который пересекал проезжую часть по второстепенной дороге, испугался столкновения, и совершил наезд на тетрапод.
По данному факту проводится проверка.
До ТеБе