Константиновскую елку обокрали и разобрали

Несмотря на круглосуточную охрану полицией с елки сняли игрушки и пообрывали гирлянды, сообщает До ТеБе.
Накануне Крещения, местные службы решили поснимать украшения, чтобы уберечь елку от дальнейших посягательств.
- С елки горожане сняли весь нижний ряд игрушек, много гирлянд оторвали, некоторые просто разбили. Светодиодные сани простояли всего четыре дня - их разломали на несколько частей. Я шокирована бескультурьем людей, ведь это для них и их детей мы ежегодно украшаем елку в центре города, - рассказала начальник Константиновского отдела культуры Ольга Хоменко.