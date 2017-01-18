Константиновскую елку обокрали и разобрали

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Украинцы смогут за 1 гривну узнать, что купили нерадиационную елку

Блохин жалуется, что из-за Майдана не может повести детей на елку

За елку на Майдане вернут миллион

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