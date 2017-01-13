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В Макеевке более 1000 домов остаются без электричества

После ночного обстрела, в Донецке без света осталось 94 дома

Ночью в Горловке от обстрелов повреждены 15 домов

Более 30 домов повреждены в результате ночного обстрела Горловки

В Кировском районе Донецка из-за обстрелов без газа остались 500 домов

В Дебальцево восстановили электроснабжение после обстрелов

В Дебальцево из-за обстрелов 500 домов остались без света

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