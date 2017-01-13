В Дебальцево из-за обстрелов 500 домов остались без света

В результате ночного обстрела Дебальцево, жители 500 домов сидят без света. Об этом сообщил и.о. "главы администрации" города Александр Рейнгольд.
«Ночь прошла плохо. Зафиксированы прилеты рядом с детским садом №4, в результате обстрелов повреждена линия электропередачи. Уже восстановлено энергоснабжение котельной и многоквартирных домов. Частный сектор, 500 домов, остаются без электроснабжения», — проинформировал он.
Энергетики города уже работают над восстановлением электричества в дома жителей. Также по словам "главы" города, обстрел велся и по пригородам Дебальцево.