Две девочки с Покровска попали в больницу после побоев матери

В Покровске две малолетние девочки попали в больницу с синяками и царапинами, по словам девочек, они получили повреждения от матери, в учебных заведениях, где воспитываются девочки, рассказывают, что не единожды замечали похожие синяки. Но сама 26-летняя мать рассказывает, что дочек не трогала пальцем, на нее наговаривают недобросовестные знакомые.
Ангелина и Маша с Рождества стали пациентами детского отделения центральной районной больницы. Девочки находятся в одной палате, сестры ведут себя спокойно. По улице Шабанкова, где они живут в доме папиной прабабушки, эту семью знают хорошо, соседи охотно рассказывают о том, как здесь воспитывают детей.
«Видела, что детки «синие» ходят, мама молодая, употребляют спиртные напитки. У них тут постоянные скандалы, ругательства. Детвора плачет», - рассказывают местные жители.
Во время общения с журналистами телеканала «До ТеБе», никаких эмоций, или переживаний, девочки не показывают. Ангелина так и не сказала не одного слова, а вот ее четырех летняя сестричка рассказала, что на Новый год Дед Мороз подарил ей тапочки, а сестре конфеты. С детского сада чаще Машу забирает отец, он и готовит ее любимое блюдо – картошку.
Медики про девочек сообщили в службу по делам несовершеннолетних. Сестренок осмотрели доктора и сделали следующий вывод:
«Дети доставлены в удовлетворительном состоянии, единственное, что были ссадины и на ушке синяки. На данный момент детки находятся в отделении, состояние удовлетворительное. Единственное, что плачут за папой», - рассказывает старшая медсестра детского отделения Покровской ЦРБ, Алла Коваленко.
В детском саду «Тополек», куда уже два года ходит четырех летняя Маша про семью говорят сдержанно. Заведующая и две воспитательницы рассказывают, что родители всегда прислушивались к замечаниям. Отец помогает проводить ремонты в группе, а вот девочка про свою семью не рассказывает. А все синяки, которые нашли на теле Маши, зафиксированы в специальном журнале.
«Были синяки, вот недавно был синяк на весь лоб. Уточняли у папы, спрашивали почему? Папа сказал, что играла со старшей девочкой, и так получилось, что упала», - рассказывает воспитательница детского сада «Тополек», Людмила Жилякова.
Хотя в службе по делам несовершеннолетних говорят, что синяки у детей были, из-за чего мама одиночка уже полгода находится у них на учете.
«Было сообщение со школы, в которой учится старшая девочка, о том, что девочка пришла в школу с синяками. При осмотре медсестры, было выявлено, что у нее есть синяки и нам было сообщение, что девочка объясняла, что это как бы мама ее ударила. С того момента мама стоит у нас на учете и проводим с ней профилактическую работу», - рассказала начальник службы по делам детей, семьи и молодежи Алла Маслова.
Сознавшись в любви к своим чадам, мама в сопровождении своего гражданского мужа, биологического отца дочек, отправилась в детское отделение. Туда родителей не пустили и девочки смотрели на папу с мамой через окно. Что делать с этой семьей, будет решать в ближайшее время комиссия по вопросам защиты прав детей.
«Если будет стоять вопрос о лишении родительских прав данной мамы, из детского отделения, как только они пройдет обследование, дети будут направлены, либо в приют, либо в центр социальной помощи для детей, временно, для принятия какого-то решения», - рассказывает начальник службы по делам детей, семьи и молодежи.