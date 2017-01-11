Две девочки с Покровска попали в больницу после побоев матери

В Славянске полиция проводит проверку по факту избиения ребенка

В Донецкой области за развращение 6-летней девочки гражданин Грузии получил 5 лет тюрьмы

В Славянском районе обнаружили истощенного младенца

Пока в Минске ведут переговоры, в Донецке снаряды попали в городскую больницу

Сайт города Мариуполя / Новости / Происшествия / В мариупольской школе у девочки на уроке случился сердечный приступ Новости Ключевые слова В мариупольской школе у девочки на уроке случился сердечный приступ

В Красноармейске расследуют хищение из банка 30 тыс. грн., собранных для лечения