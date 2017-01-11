В Ясиноватой из-за обстрелов повреждено ЖД депо

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Из-за обстрелов Макеевки напряжение скакануло до 110 тысяч вольт

В Докучаевске из-за обстрелов повреждено два многоквартирных дома

В ЛНР могут отключить электричество

В Дебальцево восстановили электроснабжение после обстрелов

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