В Ясиноватой из-за обстрелов повреждено ЖД депо

Вчера днем, 10 января, неподконтрольную Ясиноватую обстреляли из крупнокалиберного орудия, в результате чего было повреждено ЖД моторвагонное депо, также без электричества остался поселок Красный Партизан, который находится вблизи Ясиноватой. Об этом сегодня заявил «глава» городской «администрации» Олег Моргун.
«Вчера город обстреляли приблизительно с 16:00 до 16:30 со стороны авдеевской промзоны. Повреждено здание железнодорожного моторвагонного депо РПЧ-12, – сказал он. – Кроме того, без света остается поселок Красный Партизан на окраине города».
«Глава» уточнил, что Красный Партизан мог остаться без электричества еще 9 января, в этот день были обстреляны линии электропередач, однако не смотря на это, электричество в поселок подавалось, но вчера было принято решение отключить электричество во избежание несчастных случаев.