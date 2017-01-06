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На помойке в Краматорске нашли мертвого младенца

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Происшествия
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На помойке в Краматорске нашли мертвого младенца

Сегодня в Краматорске в 8:00 утра было найдено тело мертвого новорожденного ребенка, который находился в мусорном баке.

Сегодня, 6 января, около 8:00 утра в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая работает дворником, о том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца. На место происшествия сразу выехал руководитель подразделения Виталий Максимов и следственно-оперативная группа.

Информация подтвердилась - в одном из дворов по ул. Парковой находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия, проводится комплекс первоочередных следственно-оперативных мероприятий.

Полиция проводит подворовый обход и другие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление горе-родителей. Если у вас есть какие-либо информацию о событиях, просим сообщить в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных).

Расследование уголовного производства взят под личный контроль начальником Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеславом Аброськиным.

Сейчас принимаются все меры, чтобы установить местонахождение матери погибшего младенца.

До ТеБе


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