На помойке в Краматорске нашли мертвого младенца

Сегодня в Краматорске в 8:00 утра было найдено тело мертвого новорожденного ребенка, который находился в мусорном баке.
Сегодня, 6 января, около 8:00 утра в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая работает дворником, о том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца. На место происшествия сразу выехал руководитель подразделения Виталий Максимов и следственно-оперативная группа.
Информация подтвердилась - в одном из дворов по ул. Парковой находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере.
Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия, проводится комплекс первоочередных следственно-оперативных мероприятий.
Полиция проводит подворовый обход и другие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление горе-родителей. Если у вас есть какие-либо информацию о событиях, просим сообщить в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных).
Расследование уголовного производства взят под личный контроль начальником Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеславом Аброськиным.
Сейчас принимаются все меры, чтобы установить местонахождение матери погибшего младенца.
До ТеБе