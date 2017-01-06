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В центре Краматорска в мусорном баке был обнаружен труп новорожденного ребенка

В Славянске бездомный в мусорном баке нашел младенца

В одном из мусорных баков Мариуполя нашли младенца

На помойке в Краматорске нашли мертвого младенца

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