Бои под Горловкой. Обстрелян поселок Зайцево

Сегодня вечером, примерно в 18:00, был обстрелян центр поселка Зайцево, который расположен вблизи Горловки, об этом сообщил "глава" Горловки Иван Приходько.
По словам "главы" Приходько, огонь по поселку открыли бойцы ВСУ, в результате обстрела был поврежден жилой дом. Данные о пострадавших уточняются.
«Около 18:00 украинские силовики открыли огонь по Зайцево. Есть прилет по улице Карбышева, 80 — это центральная часть поселка, там зафиксировано прямое попадание в частный дом. Обстановка несколько обострилась, те, кто живут ближе к линии фронта, попрятались в подвалы», — сказал Иван Приходько.
На данный момент в районе обстрела проходит разбор завалов и уточняется информация касательно пострадавших - добавил Приходько.
Также "власти" Новоазовского района заявляют об обстрелах сел Саханка и Коминтерново.