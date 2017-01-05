Бои под Горловкой. Обстрелян поселок Зайцево

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В больнице на окраине Донецка восстановлено электроснабжение

Более 30 домов повреждены в результате ночного обстрела Горловки

В Зайцево мины падали рядом с пунктом выдачи гуманитарной помощи

В результате обстрела, в Зайцево погиб мирный житель

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