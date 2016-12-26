В Славянске произошло ДТП с участием двух автобусов

На дороге между микрорайонами Черевковка и Химик автобус «Сетра» совершил наезд на автобус «ПАЗ», после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожный магазин. В результате ДТП один из пассажиров получил лёгкие телесные повреждения, пишет My Webpage
Около десяти утра в дежурную часть Славянского отдела полиции потупило сообщение о дорожно-траспортном происшествии на перекрёстке улиц Современной и Донской. При выезде правоохранителей на место происшествия было установлено, что автобус «Сетра» под управлением 28-летнего жителя Луганской области, двигаясь со стороны микрорайона «Химик», совершил наезд на стоящий на остановке автобус «ПАЗ», после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в стену магазина.
От удара один из его пассажиров последнего, житель Славянска 1994 года рождения, получил лёгкие телесные повреждения.
Согласно заключению экспертизы, водители обоих автобусов в момент аварии не находились в состоянии опьянения.
Правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ее санкции предусматривают наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.