В Славянске произошло ДТП с участием двух автобусов

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На трассе Киев-Одесса перевернулся автобус с людьми

В Макеевке маршрутка врезалась в дерево – 15 пассажиров и водитель госпитализированы

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