В Авдеевке обстрелами был поврежден жилой дом

Сегодня утром, примерно около 6:00, в жилых кварталах Авдеевки снова рвались снаряды. В результате мощного артудара, был поврежден жилой дом, также под огонь попали хозяйственные постройки местной жительницы. Об этом сегодня сообщили в отделе ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
Каким-то чудом, но люди не пострадали. 61-летняя жительница, чей дом попал под обстрел, обратилась в полицию. Она сообщила, что во время утреннего обстрела, ее дом по улице Леваневского был сильно поврежден, а именно в нем были выбиты окна, обломки снаряда повредили фасад, хозяйственные постройки и подсобные помещения были разрушены.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.