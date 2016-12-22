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В Авдеевке обстрелами был поврежден жилой дом

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Происшествия
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В Авдеевке обстрелами был поврежден жилой дом

Сегодня утром, примерно около 6:00, в жилых кварталах Авдеевки снова рвались снаряды. В результате мощного артудара, был поврежден жилой дом, также под огонь попали хозяйственные постройки местной жительницы. Об этом сегодня сообщили в отделе ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Каким-то чудом, но люди не пострадали. 61-летняя жительница, чей дом попал под обстрел, обратилась в полицию. Она сообщила, что во время утреннего обстрела, ее дом по улице Леваневского был сильно поврежден, а именно в нем были выбиты окна, обломки снаряда повредили фасад, хозяйственные постройки и подсобные помещения были разрушены.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
В Авдеевке обстрелами был поврежден жилой дом
В Авдеевке обстрелами был поврежден жилой дом
В Авдеевке обстрелами был поврежден жилой дом


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